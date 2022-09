Foot - Mercato

Neymar, Skriniar, Donnarumma… Les infos mercato du 29 septembre

Publié le 29 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Neymar persuadé que Mbappé voulait son départ

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur les coulisses du clash entre Neymar et Kylian Mbappé, un différend qui daterait du dernier mercato estival. Selon le quotidien sportif, Neymar était persuadé que l'attaquant français avait réclamé son départ suite à sa prolongation de contrat. Dans l'entourage de Mbappé, on nie fermement cette volonté, mais L'EQUIPE précise malgré tout que l'ancien joueur de l'AS Monaco ne s'y serait pas pour autant opposé. Et enfin, suite aux différents épisodes de leur clash, Neymar et Mbappé auraient décidé de faire table rase et d'apaiser leur relation dans un but commun.



Le PSG revient à la charge pour Skriniar

Le feuilleton Milan Skriniar (27 ans) continue au PSG après son transfert avorté du mercato estival. Le Corriere dello Sport indique dans ses colonnes du jour que le club de la capitale compte bien revenir à la charge en janvier prochain pour le défenseur slovaque de l'Inter Milan. Il serait question d'un contrat comprenant un salaire annuel de 9M€ au PSG pour Skriniar.



PSG : Donnarumma toujours pisté par la Juventus ?