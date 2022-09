Foot - Mercato - OM

OM : Énorme flop du projet McCourt, il raconte son transfert

Publié le 30 septembre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Une nouvelle fois poussé vers la sortie par l’OM cet été alors qu’il fait figure de véritable flop depuis son arrivée au club en 2018, Kevin Strootman s’est confié sur les coulisses de son mercato. Et le milieu de terrain néerlandais justifie son retour au Genoa cet été.

Attiré par Rudi Garcia à l’OM lors du mercato estival 2018 pour 25M€, Kevin Strootman (32 ans) pèse lourdement depuis cette date sur les finances du projet McCourt avec son salaire de 500 000€ par mois. Le milieu de terrain néerlandais n’a jamais réussi à justifier un tel investissement, et il enchaine les prêts en Italie depuis bientôt deux ans.

Strootman contraint à l’exil

Cet été, Strootman a décidé de retourner en prêt au Genoa, où il était déjà passé entre janvier et juillet 2021 lorsque l’OM ne comptait déjà plus sur lui. Et il n’a pas hésité longtemps…

« Deux jours de réflexion »