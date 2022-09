Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi a été sèchement recalé par ancien de l’OM

Publié le 30 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le collimateur du PSG par le passé lorsque Nasser Al-Khelaïfi étant en quête d’un nouvel entraîneur, André Villas-Boas confirme avoir été approché par le Qatar en 2013, alors qu’il dirigeait Tottenham, pour venir remplacer Carlo Ancelotti. Mais l’ancien entraîneur de l’OM a refusé l’offre du PSG.

Les faits remontent à l’été 2013, après que Carlo Ancelotti ait décidé de claquer la porte du PSG en raison d’un désaccord avec Nasser Al-Khelaïfi. Le club de la capitale s’est donc mis en quête d’un nouvel entraîneur de renom pour assurer sa succession, et de nombreuses pistes ont été exploitées, comme celle menant à André Villas-Boas. Le Portugais sortait d’une saison très convaincante à la tête de Tottenham, et le PSG avait donc décidé de miser sur lui pour remplacer Ancelotti.

« L’offre du PSG était sur la table »

Interrogé par The Telegraph, André Villas-Boas, a lâché ses vérités à ce sujet : « L'offre du PSG était sur la table. Oui, Daniel (NDLR : Levy, le président de Tottenham) voulait me vendre pour 15 millions de livres (16,7M€). Le PSG ne voulait évidemment pas payer 15 millions de livres sterling et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec le Paris Saint-Germain, en particulier sur son approche », indique Villas-Boas, qui a rapidement décidé de décliner la proposition du PSG malgré l’insistance de Tottenham qui souhaitait pouvoir encaisser le chèque proposé par le Qatar dans ce dossier.

PSG : Au cœur d’un scandale, le clan Al-Khelaïfi contre-attaque https://t.co/x9OfbgDCsQ pic.twitter.com/VilgTxcWpB — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

« Tottenham attendait que je parte »