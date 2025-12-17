Deschamps arrive à l’OM : Un joueur claque la porte !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2009, Boudewijn Zenden quittait l’OM, au même moment où Didier Deschamps en devenait l’entraîneur. Alors qu’il était en fin de contrat, l’ancien international néerlandais n’a pas discuté avec l’actuel sélectionneur de l’équipe de France dans l’optique de rester à Marseille et avait déjà dans l’idée de retourner en Premier League.

Arrivé en 2007 en provenance de Liverpool, Boudewijn Zenden a quitté l’OM au moment où Didier Deschamps arrivait, à l'été 2009. L’ancien international néerlandais (54 sélections) était en fin de contrat, mais le technicien français n’a pas essayé de le conserver.

« Je n’ai jamais discuté avec Deschamps » « Deschamps souhaitait me conserver ? Honnêtement, j’avais signé deux ans à l’OM et mon contrat était fini. À ce moment-là, Gerets allait partir aussi et il avait déjà des contacts avec Didier Deschamps qui allait venir, mais moi, personnellement, je n’ai jamais discuté avec lui de mon avenir. Donc là-dessus, c’est clair : mon contrat était fini et je n’ai jamais discuté avec Deschamps », a confié Boudewijn Zenden, dans un entretien accordé à MadieInFOOT.