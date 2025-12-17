Deschamps arrive à l’OM : Un joueur claque la porte !

À l’été 2009, Boudewijn Zenden quittait l’OM, au même moment où Didier Deschamps en devenait l’entraîneur. Alors qu’il était en fin de contrat, l’ancien international néerlandais n’a pas discuté avec l’actuel sélectionneur de l’équipe de France dans l’optique de rester à Marseille et avait déjà dans l’idée de retourner en Premier League.
Arrivé en 2007 en provenance de Liverpool, Boudewijn Zenden a quitté l’OM au moment où Didier Deschamps arrivait, à l'été 2009. L’ancien international néerlandais (54 sélections) était en fin de contrat, mais le technicien français n’a pas essayé de le conserver.
« Je n’ai jamais discuté avec Deschamps »
« Deschamps souhaitait me conserver ? Honnêtement, j’avais signé deux ans à l’OM et mon contrat était fini. À ce moment-là, Gerets allait partir aussi et il avait déjà des contacts avec Didier Deschamps qui allait venir, mais moi, personnellement, je n’ai jamais discuté avec lui de mon avenir. Donc là-dessus, c’est clair : mon contrat était fini et je n’ai jamais discuté avec Deschamps », a confié Boudewijn Zenden, dans un entretien accordé à MadieInFOOT.
« Je voulais retourner en Premier League »
Après deux ans passés à l’OM, il avait le désir de retourner en Premier League et s’est engagé avec Sunderland. « Pour moi, c’était déjà clair, je voulais retourner en Premier League parce que c’était une des possibilités pour moi », a expliqué Boudewijn Zenden.