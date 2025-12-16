Transfert à l’OM : Coup de foudre à l’étranger, une offre va partir ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien que Pierre-Emile Hojbjerg soit jugé comme étant intransférable à l’OM, la bonne offre serait finalement capable d’amadouer Roberto De Zerbi. Cette proposition se nomme Manuel Locatelli. Et à la Juventus, on serait prêt à tenter le tout pour le tout tant Hojbjerg serait espéré pour le mercato d’hiver.

Roberto De Zerbi ne veut pas se passer de Pierre-Emile Hojbjerg. Et cette position ne sort pas de nulle part. Car en effet, la Juventus cultiverait le désir de s’attacher les services de celui qui a quitté Tottenham pour l’OM à l’été 2024. La Gazzetta dello Sport a fait un point sur la situation dans ses colonnes du jour ce mardi.

Locatelli pour faire plier De Zerbi ? Roberto De Zerbi s’opposerait fermement à un éventuel départ de son milieu de terrain. Il semble que tout le monde soit sur le pont à l’OM pour conserver l’international danois de 30 ans. Néanmoins, la Gazzetta dello Sport fait état d’un atout dont dispose la Juventus qui serait susceptible d’annihiler la réticence de De Zerbi et de l’Olympique de Marseille : Manuel Locatelli. Une vieille connaissance de Sassuolo pour le coach du club phocéen qui demeure des années après toujours aussi fan du joueur.