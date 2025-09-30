Mercato : Une star de l'OM boucle un transfert... à Liverpool !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l'OM pendant deux saisons, Boudewijn Zenden avait rejoint le club phocéen en 2007 en provenance de Liverpool. Le Néerlandais avait ainsi quitté les Reds pour la Canebière, retrouvant par la même occasion un certain Djibril Cissé. Et ce dernier n'a d'ailleurs pas été étranger à la signature de Zenden à Marseille.

Débarqué à l'OM après son passage à Liverpool, Djibril Cissé a rendu de nombreux services au club phocéen sur le terrain. Mais pas seulement... En effet, l'ancien international français a également influencé le recrutement olympien du temps où il était à Marseille. C'est ainsi que le transfert de Boudewijn Zenden serait à mettre à l'actif de Cissé.

« Je reste très attaché à Marseille et à l'OM » Interrogé par le JDD, Boudewijn Zenden est revenu sur ses années à l'OM. Le Néerlandais a alors raconté dans un premier temps : « Je reste très attaché à Marseille et à l'OM. C'est une ville de football avec des gens passionnés. On avait terminé troisième (2008) puis dauphin de Bordeaux. On avait raté le titre pour deux points après une défaite contre Lyon au Vélodrome en mai 2009. C'était difficile à encaisser ».