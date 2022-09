Foot - Mercato - OM

OM : Veretout en remet une couche sur son transfert

Publié le 29 septembre 2022 à 22h15 par Thibault Morlain

Parti en Italie, Jordan Veretout a évolué à la Fiorentina puis à l’AS Rome. Mais cet été, l’international français a décidé de faire son grand retour en Ligue 1. L’ancien protégé de José Mourinho s’est ainsi engagé avec l’OM, renforçant l’effectif d’Igor Tudor. Et si Veretout a choisi Marseille, c’est parce qu’il avait une idée derrière la tête.

Nantes, l’ASSE et maintenant l’OM. Voilà Jordan Veretout de retour en Ligue 1. L’international français a changé de club lors du dernier mercato estival. Il a quitté l’AS Rome, où il évoluait sous les ordres de José Mourinho, pour s’engager avec le club phocéen. Et si Veretout a rejoint l’OM, c’est en ayant l’équipe de France dans un coin de sa tête.

Objectif équipe de France

De passage au micro de RMC , Jordan Veretout s’est confié sur son transfert à l’OM. Le néo-Marseillais a alors fait une grosse révélation concernant son choix, expliquant : « Rejoindre l’OM pour aller en équipe de France ? Oui aussi un peu. Après le sélectionneur regarde tous les matchs à l’étranger. Donc oui et non. En passant par l’OM avec de grosses prestations, c’est plus facile je pense ».

« Je voulais jouer »