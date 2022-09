Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Veretout explique les raisons de son transfert

Publié le 25 septembre 2022 à 10h15 par Hugo Chirossel mis à jour le 25 septembre 2022 à 10h43

Après cinq ans passés en Italie, Jordan Veretout a fait son retour en Ligue 1 cet été. Le milieu de terrain de 29 ans est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’OM. Alors que la Coupe du Monde se rapproche, il voulait disputer la Ligue des champions et avoir l’opportunité de se montrer aux yeux de Didier Deschamps.

Au milieu des 12 nouvelles recrues enregistrées par l’Olympique de Marseille cet été, il y a Jordan Veretout. Après cinq saisons passées en Serie A, dont deux à l’AS Rome, l’international français est revenu dans le championnat de France. Peu utilisé par José Mourinho, il espère que son temps de jeu à l’OM lui permettra de convaincre Didier Deschamps de l’emmener à la Coupe du Monde au Qatar.

OM : Après son transfert raté, Dieng reçoit un soutien de poids https://t.co/zGL5NlPzsQ pic.twitter.com/M2gEbrEyd7 — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Je voulais voir autre chose que l’Italie et revenir en France »

Dans une interview accordée à Goal , Jordan Veretout est revenu sur les raisons de son transfert à l’OM : « On était en discussion depuis longtemps avec Marseille. Moi, je voulais voir autre chose que l’Italie et revenir en France. Ces derniers mois avec la Roma ça a aussi été difficile sur quelques points et j’avais besoin de changer d’air pour continuer à avancer dans ma carrière. Quand l’OM m’a contacté, j’ai rapidement voulu y aller, surtout que je fais mes premiers pas en Ligue des champions avec un stade de fou. C’est kiffant ! »

« Je suis venu à Marseille pour jouer la Ligue des champions et me montrer »