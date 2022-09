Foot - Mercato - PSG

PSG : La presse espagnole lâche une bombe pour Kylian Mbappé

Publié le 25 septembre 2022 à 10h10 par Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé a donc snobé le Real Madrid il y a quelques mois afin de prolonger le PSG, le feuilleton est loin d’être terminé. En effet, avec les dernières déclarations du Français et les révélations à propos de son contrat, on évoque à nouveau un possible transfert chez les Merengue. Mais qu’en est-il de la position du Real Madrid à propos de Mbappé actuellement ?

Le PSG ou le Real Madrid ? Kylian Mbappé avait l’embarras du choix et il a finalement décidé de prolonger avec les champions de France. Une désillusion pour les Merengue, qui attendaient les bras ouverts le crack de Bondy. Pour autant, cela ne serait pas forcément terminé. En effet, Mbappé n’a pas définitivement fermé la porte au Real Madrid et dès l’été prochain, un transfert pourrait être possible étant donné le contrat actuel de Kylian Mbappé.

Plus une priorité ?

Le feuilleton Kylian Mbappé continue donc d’animer le marché des transferts. Pour autant, du côté du Real Madrid, on ne serait plus si emballé que cela. Du moins actuellement… En effet, comme le révèle Mundo Deportivo ce dimanche, la Casa Blanca ne penserait pas à Mbappé comme une recrue à faire venir tout de suite.

Le Real Madrid a d’autres préoccupations

Au Real Madrid, on aurait d’autres priorités que Kylian Mbappé. Selon le média ibérique, les Merengue sont davantage concentrés sur la saison actuelle et ne voudraient rien entendre à propos des bruits autour de Mbappé.