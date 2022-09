Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid Hazard s’agace, un coup de tonnerre se prépare

Publié le 25 septembre 2022 à 07h00 par Dan Marciano

A 31 ans, Eden Hazard espère enfin faire taire les critiques et s’imposer au Real Madrid. Mais depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti ne lui laisse pas l’occasion de s’exprimer, notamment en Liga. En coulisse, le joueur commencerait à perdre son calme et ne fermerait pas la porte à un transfert pour relancer sa carrière.

Acheté 115M€ en 2019, Eden Hazard était arrivé en grande pompe au Real Madrid. Au vue du montant dépensé par le club espagnol, les supporters merengue s’attendaient à une démonstration sur le terrain. Mais depuis son arrivée, les déceptions se sont accumulées. A tel point que le Santiago Bernabeu n’attend plus grand chose d’Hazard, considéré pourtant à Chelsea comme un incroyable meneur. La faute à de multiples blessures, qui ont pollué son aventure espagnole.

Hazard se plaint de son temps de jeu au Real Madrid

Après avoir fourni un gros travail cet été, Eden Hazard a entamé la nouvelle saison avec une motivation nouvelle. Le joueur belge souhaite enchaîner pour retrouver son niveau. Mais pour l’heure, Carlo Ancelotti ne compte pas souvent sur lui. « Si Carlo Ancelotti a confiance en moi ? Il faut lui poser la question. Je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue » avait déclaré Hazard jeudi soir.

Un départ cet hiver pour Hazard ?

Mais en coulisses, Hazard aurait de sérieux doutes sur son avenir au Real Madrid. Selon les informations d’ OK Diario, le joueur n’a pas l’intention de rester dans cette position jusqu’à la fin de la saison. Il pourrait bien prendre la décision de quitter le club espagnol cet hiver pour retrouver du temps de jeu. L’une des solutions envisagées serait de le prêter au sein d’une formation anglaise pour le relancer.

Le Real Madrid ne s'y opposera pas