Pour Keylor Navas, c'est terminé

Publié le 25 septembre 2022 à 08h10 par Pierrick Levallet

Barré par Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas était passé proche d’un transfert lors du dernier mercato estival. Le Costaricien était annoncé du côté de Naples. Mais un désaccord entre le gardien de 35 ans et le club de la capitale a finalement fait capoter l’opération. Et le pensionnaire de Serie A ne devrait pas revenir à la charge.

Avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Keylor Navas a été relégué au rang de deuxième gardien. L’entraîneur parisien lui préfère Gianluigi Donnarumma. Le Costaricien se retrouve donc dans une situation qu’il a déjà connu au Real Madrid avec Thibaut Courtois. D’ailleurs, le gardien de 35 ans n’était pas passé loin d’un transfert lors du dernier mercato estival.

Un désaccord avec le PSG a fait capoter le transfert de Navas

Pendant tout l’été, Keylor Navas était annoncé proche de Naples. Le pensionnaire de Serie A voulait recruter un nouveau gardien pour remplacer David Ospina et avait jeté son dévolu sur le Costaricien. Sauf que l’opération n’a finalement pas pu se faire à cause d’un désaccord entre Keylor Navas et le PSG. Les Azzurri n’auraient d’ailleurs pas prévu de revenir à la charge dans ce dossier.

