Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos s’active pour une priorité du mercato

Publié le 29 septembre 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet

Malgré son mercato intéressant pour renforcer le milieu de terrain du PSG cet été, Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien serait en quête de nouveaux éléments pour apporter d’autres options à Christophe Galtier pour son entrejeu. Dans cette optique, il ciblerait Manuel Ugarte. Et il serait en train de pousser de plus en plus dans ce dossier.

Alors qu’il a déjà enregistré les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler pour renforcer l’entrejeu du PSG, Luis Campos serait toujours attentif sur le marché des transferts. Le conseiller sportif parisien voudrait apporter de nouveaux éléments à Christophe Galtier dans ce secteur. Et il aurait déjà un premier nom en tête.

Transferts - PSG : Campos lâche un aveu sur le mercato, la guerre est lancée avec Henrique https://t.co/P7p3cqUK9B pic.twitter.com/NZiLecH0Yv — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Campos a jeté son dévolu sur Ugarte

Comme annoncé par Média Foot il y a quelques jours, Luis Campos en pincerait pour Manuel Ugarte. Le conseiller sportif du PSG considérerait d’ailleurs le milieu défensif de 21 ans comme une priorité pour cet hiver. Et pour garantir toutes ses chances dans ce dossier, Luis Campos serait en train de pousser de plus en plus pour le joueur du Sporting Portugal.

Les contacts se sont intensifiés récemment