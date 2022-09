Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a frappé fort sur le mercato

Publié le 29 septembre 2022 à 20h40 par Arnaud De Kanel

Après un début de mercato tardif qui a poussé Jorge Sampaoli à claquer la porte, Pablo Longoria a vite rectifié le tir. Tout d'abord, Igor Tudor a débarqué sur le banc de l'OM avant que le président olympien ne passe à l'action sur le marché. Le début de saison le prouve, Longoria ne s'est pas trompé avec ses recrues.

Sous la houlette d'Igor Tudor, l'OM réalise un début de saison canon, le meilleur de son histoire en Ligue 1. Avec 12 recrues, Pablo Longoria a frappé fort lors du mercato et a offert un effectif fourni au Croate. Une fois encore, le président marseillais était à l'affût des bonnes opportunités et ça semble fonctionner.

Des gros coups libres

Face à une trésorerie en péril, Pablo Longoria lorgnait sur des joueurs libres. Visiblement, il a tapé à la bonne porte. En signant Alexis Sanchez et Chancel Mbemba pour 0€, Longoria a apporté de l'expérience au jeune vestiaire de l'OM. Le premier dynamise le front de l'attaque de l'équipe de Tudor et offre une vitrine intéressante au club phocéen grâce à son passé glorieux. Jamais avare d'efforts et fin techniquement, Sanchez compte déjà 4 buts en 7 rencontres. Chancel Mbemba a débarqué à la surprise générale en provenance du FC Porto. Là encore, Pablo Longoria a réalisé un coup de maitre. Le roc congolais impressionne et fait oublier William Saliba au fil des rencontres. Avant son arrivée à l'OM, il totalisait déjà 26 rencontres de Champions League et avait disputé un quart de finale dans la plus prestigieuse des coupes européennes.

Clauss et Veretout, investissements payants

L'OM a cassé sa tirelire pour s'offrir Jordan Veretout et Jonathan Clauss en déboursant 18,5M€ au total. Mais ça en valait le coup. Clauss est partout sur le terrain, se charge des coups de pieds arrêtés et ne cesse de créer du déséquilibre par ses montées incessantes. Courtisé par Chelsea et Manchester United, Pablo Longoria avait fini par le convaincre de rejoindre la cité phocéenne. De son côté, Jordan Veretout s'est imposé au milieu de terrain. L'ancien romain forme une paire très complémentaire avec Valentin Rongier et permet à Gerson et Mattéo Guendouzi d'évoluer plus haut sur le terrain.

La révélation Tavares

Enfin, Pablo Longoria a trouvé le piston gauche qui manquait à l'OM. A l'image de Jonathan Clauss, Nuno Tavares a métamorphosé le visage olympien et est très en réussite, avec 3 buts en 8 rencontres. Néanmoins, Longoria n'est pas à l'abri dans second épisode Saliba car il n'a pas pu inclure d'option d'achat dans le prêt du Portugais après avoir négocié avec Arsenal. Mais l'essentiel est ailleurs, l'OM démarre très fort et peut remercier son président pour ce mercato qui s'avère être une réussite.