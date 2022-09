Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Veretout se lâche sur la méthode Tudor

Publié le 29 septembre 2022 à 00h00 par Axel Cornic

Arrivé lors du dernier mercato en provenance de l’AS Roma, Jordan Veretout n’a pas tardé à se faire une place de choix à l’Olympique de Marseille, aux côtés de Valentin Rongier. Invité de Rothen s’enflamme ce mercredi, il s’est exprimé au sujet de son changement de vie et surtout, de son changement d’entraineur, avec la découverte d’Igor Tudor.

On ne peut pas vraiment dire que le passage de pouvoirs s’est fait dans la plus grande des sérénités. Débarqué pour remplacer Jorge Sampaoli au pied levé, Igor Tudor a rencontré plusieurs problèmes, notamment avec certains cadres de l’effectif. Cela a été le cas avec Gerson, Mattéo Guendouzi ou encore Dimitri Payet, qui semble avoir eu du mal à s’adapter à une nouvelle vision du football et surtout, à un nouveau type de management.

« Les consignes du coach c’est faire la jonction entre la défense et l’attaque »

Au micro de RMC Sport ce mercredi, Jordan Veretout a détaillé la méthode Tudor, qu’il pratique désormais depuis le début de la saison. « Les consignes du coach c’est faire la jonction entre la défense et l’attaque » a expliqué le milieu de l’OM. « Le jeu est surtout basé sur du marquage individuel et c’est sûr que quand nos latéraux sont vachement haut, il faut faire la jonction avec les défenseurs et les aider ».

« Il faut se libérer et jouer plus vers l’avant »

« On doit aussi prendre nos responsabilités, plus de risques et aller vers l’avant. On a la qualité de se projeter vers l’avant » a poursuivi Jordan Veretout, invité de l’émission Rothen s’enflamme . « Sur ces premiers matches il manquait un peu cette qualité qu’on recherche en nous mais il faut se libérer et jouer plus vers l’avant ». A noter que depuis son arrivée à l’OM, l’ancien de l’AS Roma semble avoir développé une entente toute particulière avec Valentin Rongier.

« On doit aussi apporter de la créativité et lancer les actions »