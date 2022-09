Foot - OM

Avant la Coupe du Monde, Veretout interpelle Deschamps

Publié le 25 septembre 2022 à 13h30 par Hugo Chirossel

Arrivé cet été à l’OM, Jordan Veretout espère que son transfert lui permettra de se montrer, afin de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Pas encore à son meilleur niveau cette saison, le milieu de terrain de 29 ans compte sur sa polyvalence pour convaincre le sélectionneur de l’équipe de France.

Jordan Veretout le sait, il doit faire plus s’il veut participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Lors de cette trêve internationale, il a pu profiter des nombreuses blessures pour faire son retour en équipe de France. Cela faisait un peu moins d’un an qu’il n’avait plus été convoqué par Didier Deschamps. Malgré tout, il avoue avoir toujours eu les Bleus dans un coin de sa tête et compte sur ses performances avec l’OM pour convaincre son sélectionneur.

Mercato - OM : Veretout dévoile les raisons de son transfert à l'OM https://t.co/zlG57Gnymt pic.twitter.com/vWaiNvErBP — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Je veux tout donner pour y être »

« Je suis venu à Marseille pour jouer la Ligue des champions et me montrer. La Coupe du monde ? C’est dans un coin de ma tête, mais je dois faire plus, car pour le moment c’est pas mal mais pas suffisant. Il reste deux mois avant cette compétition et je veux tout donner pour y être », a-t-il confié à Goal . Jordan Veretout reconnaît qu’il était un peu court physiquement à son arrivée à l’OM. Mais désormais, il est « sur une pente ascendante. Physiquement, je me sens de mieux en mieux. Voilà, je suis ici, mais je ne suis pas là pour être timide mais pour lâcher les chevaux. J’ai mes repères en plus ici. L’objectif, c’est d’être libéré et de jouer mon football . »

« Je peux jouer à plusieurs postes »