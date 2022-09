Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos prépare un transfert à 40M€ pour cet hiver

Publié le 17 septembre 2022 à 11h15 par La rédaction

Luis Campos a trouvé sa nouvelle cible prioritaire pour le mercato hivernal. En effet, le conseiller sportif du PSG se serait lancé sur la piste du milieu de terrain du Sporting Portugal, Manuel Ugarte. Et le prix à débourser pour recruter l’Uruguayen commencerait déjà à filtrer…

Le mercato hivernal du PSG commencerait déjà à se dessiner. En effet, la piste Milan Skriniar n’a toujours pas été abandonnée, et pour le milieu de terrain, Luis Campos aurait déjà identifié sa nouvelle priorité : Manuel Ugarte. L’international uruguayen se fait en effet remarquer en ce début de saison du côté du Sporting Portugal, et le conseiller sportif parisien aurait décidé de se lancer à ses trousses. Et le PSG serait déjà fixé…

40M€ pour Manuel Ugarte ?

Ainsi, comme révélé par Média Foot , le PSG serait déjà fixé pour le prix de Manuel Ugarte. Le Sporting Portugal pourrait demander le même prix que pour un certain Vitinha, à savoir 40M€. Luis Campos serait donc déjà fixé sur l’argent qu’il devra débourser pour s’attirer ses services.

Jorge Mendes, le facteur X ?

Par ailleurs, le média affirme que Jorge Mendes pourrait avoir un très grand rôle dans les négociations. L’agent portugais, qui représente aussi Vitinha et Renato Sanches, entretiendrait de très bonnes relations avec le PSG, et cela pourrait donc faire pencher la balance en faveur de Luis Campos. Affaire à suivre…