PSG : Villas-Boas contacté pour le poste d’entraîneur, il dit tout

Publié le 28 septembre 2022 à 09h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Suite au départ de Carlo Ancelotti à l’été 2013, le PSG était en quête d’un nouvel entraîneur et a notamment tenté sa chance avec André Villas-Boas, en pleine réussite à cette époque sur le banc de Tottenham . Les Spurs avaient fixé leur prix, mais c’est le technicien portugais qui avait décidé de refuser le PSG. Il s’en explique.

Les faits datent de 2013, après que Carlo Ancelotti ait décidé de mettre un terme à son aventure d’un an et demi sur le banc du PSG. Nasser Al-Khelaïfi s’est donc lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur, et le président du club de la capitale a enchainé les refus, dont celui d’un certain André Villas-Boas. Le technicien portugais sortait d’une saison réussie avec Tottenham, et il avait refusé le projet proposé par le PSG.

« L’offre du PSG était sur la table »

Villas-Boas se confie sans détour sur le sujet dans un entretien accordé au Telegraph : « L'offre du PSG était sur la table. Oui, Daniel (NDLR : Levy, le président de Tottenham) voulait me vendre pour 15 millions de livres (16,7M€). Le PSG ne voulait évidemment pas payer 15 millions de livres sterling et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec le Paris Saint-Germain, en particulier sur son approche », confie Villas-Boas.

