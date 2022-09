Foot - Mercato - PSG

PSG : Que doit faire Lionel Messi pour son avenir ?

Publié le 28 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Aujourd’hui, Lionel Messi est donc un joueur du PSG. Mais pour encore combien de temps ? En effet, l’Argentin est dans sa dernière année de contrat à Paris et la question est de savoir quel sera l’avenir du septuple Ballon d’Or. Les rumeurs sont nombreuses et Messi est annoncé un peu partout. Que doit alors faire l’actuel joueur du PSG ?

Arrivé au PSG à l’été 2021, Lionel Messi montre enfin toute l’étendue de son talent après une première saison compliquée. De quoi convaincre plus que jamais la direction et Luis Campos qu’il faut conserver l’Argentin. La Pulga est dans sa dernière année de contrat et l’objectif du PSG est de prolonger Messi. Les discussions pourraient être lancées dans les semaines à venir.

C’est fini avec le PSG ?

Mais quid réellement de la position de Lionel Messi à propos de son avenir ? Souhaite-t-il poursuivre au PSG ? Selon les informations de La Porteria , la réponse serait non. En effet, le septuple Ballon d’Or aurait d’ores et déjà acté le fait qu’il quittera le club de la capitale à l’issue de cette saison. En fin de contrat, Messi partirait alors libre.

