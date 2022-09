Foot - Mercato - PSG

PSG : La presse espagnole lâche une bombe pour Lionel Messi

Publié le 27 septembre 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Si Lionel Messi ne pense actuellement qu’à la Coupe du Monde avec l’Argentine, remettant à plus tard les questions sur son avenir, les rumeurs ne cessent de se multiplier. Va-t-il continuer avec le PSG ? Messi est sous contrat jusqu’en juin prochain et il existe donc la possibilité qu’il parte libre dans quelques mois. En Espagne, on a d’ailleurs fait une énorme révélation.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Campos est passé à l’action pour la prolongation de Presnel Kimpembe. Mais d’autres prolongations vont animer l’actualité du PSG dans les semaines à venir. Cela vaut notamment pour Lionel Messi. En effet, l’Argentin est dans sa dernière année de contrat à Paris. Alors que Campos a fait part de sa volonté de conserver Messi, la question est de savoir ce que voudra faire La Pulga.

Rendez-vous après le Mondial ?

Jusqu’à présent, il était expliqué que Lionel Messi ne se préoccupait pas des questions sur son avenir. En effet, le numéro 30 du PSG remettait cela à plus tard. Concentré sur la Coupe du Monde, Messi se penchera réellement sur le sujet après cet événement.

Un départ déjà acté ?