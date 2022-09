Foot - Mercato - PSG

PSG : La porte est ouverte pour le grand retour de Rabiot

Publié le 27 septembre 2022 à 15h15 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot est annoncé vers un retour au PSG. Sa mère et agent travaillerait sur cette éventualité depuis plusieurs semaines déjà. Et de son côté, la Juventus pourrait ne pas s’y opposer. Le club turinois, désireux d’alléger sa masse salariale, pourrait ouvrir la porte à Adrien Rabiot l’été prochain.

En 2019, Adrien Rabiot a quitté librement le PSG. Son histoire dans la capitale s’était d’ailleurs très mal terminée puisqu’il avait été mis à l’écart par la direction. Le milieu de terrain avait alors rejoint la Juventus. Mais quatre ans plus tard, Adrien Rabiot se retrouve sensiblement dans la même situation. L’été prochain, il pourrait très bien faire le chemin inverse et retrouver le PSG. D’ailleurs, sa mère et agent se serait déjà penchée sur cette éventualité.

Un retour au PSG pour Rabiot ?

Récemment, la Gazzetta dello Sport avouait que Véronique Rabiot travaillait depuis plusieurs semaines pour le retour de son fils au PSG. Alors qu’Adrien Rabiot est en fin de contrat en juin prochain, il pourrait revenir au sein de son club formateur lors du prochain mercato estival. Et la Juventus pourrait ne pas s’opposer à cela.

La Juventus ne retiendra pas Rabiot