Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme sacrifice est demandé à Adrien Rabiot

Publié le 26 septembre 2022 à 23h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec la Juventus, Adrien Rabiot pourrait faire son retour au PSG cet été. En effet, Véronique Rabiot - mère et agent du joueur - tenterait de rapatrier l'international français à Paris. Toutefois, Adrien Rabiot a encore une chance de prolonger à la Vieille Dame, mais seulement à une condition.

En fin de contrat le 30 juin 2019 avec le PSG, Adrien Rabiot a fait ses valises et s'est engagé librement et gratuitement avec la Juventus. Dans une situation similaire à Turin quatre ans plus tard, l'international français pourrait faire le chemin inverse et retrouver Paris dans les mêmes conditions cet été.

PSG : Lionel Messi de retour au top, il veut réaliser le rêve du Qatar https://t.co/bMsU3EZu3b pic.twitter.com/sAcyZvSiU6 — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Adrien Rabiot prolongé par la Juventus à une condition

D'après les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , Véronique Rabiot serait au travail depuis plusieurs semaines pour boucler le retour d'Adrien Rabiot au PSG lors du prochain mercato estival. Malgré tout, le milieu de terrain français pourrait finalement prolonger son contrat à la Juventus, qui court actuellement jusqu'au 30 juin 2023.

La Juve veut qu'Adrien Rabiot baisse son salaire