Foot - Mercato - PSG

Après l’échec du mercato, un contrat en or promis à Skriniar ?

Publié le 26 septembre 2022 à 22h15 par Axel Cornic

Pour enfin convaincre Milan Skriniar de rejoindre le Paris Saint-Germain, Luis Campos serait prêt à tout. Il aurait ainsi déjà préparé sa prochaine offensive, avec le défenseur de l’Inter qui pourra s’engager librement avec d’autres clubs après le 1er janvier prochain, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois.

Est-ce que ce sera lui le prochain gros coup du PSG ? Après l’échec du mercato estival, Luis Campos semblé décidé à revenir à la charge pour Milan Skriniar, qui ne relise d’ailleurs pas le meilleur début de saison de sa carrière avec l’Inter... ce qui aurait un lien direct avec son transfert manqué à en croire les observateurs transalpins.

PSG : Lionel Messi de retour au top, il veut réaliser le rêve du Qatar https://t.co/bMsU3EZu3b pic.twitter.com/sAcyZvSiU6 — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

10M€ net pas an pour Milan Skriniar ?

D’après les informations de TMW , Luis Campos aurait promis un salaire de 10M€ net à Milan Skriniar, s’il signe au PSG libre lors du mercato hivernal. C’est plus du triple que ce qu’il gagne actuellement à l’Inter et plus important que ce qu’on lui proposerait pour le moment pour prolonger, soit 6,5M€.

Des nombreux doutes

A en croire les médias italiens, Milan Skriniar douterait au sujet de son avenir. Attaché à l’Inter, il semble assez intéressé par la possibilité de se lancer un nouveau défi, dans l’un des clubs les plus ambitieux au monde. A noter que le PSG ne serait pas le seul club sur le coup, puisque l’Atlético de Madrid aurait également approché le défenseur.