Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se libère pour ce coup XXL de Campos

Publié le 26 septembre 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau

Jan Oblak du côté du PSG ? Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’Atletico de Madrid, le Slovène intéresserait Luis Campos, mais pas seulement puisque Manchester United aurait aussi des vues sur Oblak. Pour autant, les Red Devils sembleraient emprunter une tout autre direction.

Et si Luis Campos entamait une petite révolution au PSG ? Alors que Christophe Galtier a tranché cet été en nommant Gianluigi Donnarumma comme étant le gardien titulaire et Keylor Navas sa doublure, le portier italien susciterait quelques interrogations en coulisse au sein de la direction du PSG d’après Média Foot qui n’a pas manqué récemment de souligner un intérêt du Paris Saint-Germain pour Jan Oblak.

Manchester United également dans le coup pour Jan Oblak ?

Pour rappel, le contrat de Jan Oblak arrivera à expiration à l’issue de la saison du côté de l’Atletico de Madrid et les Colchoneros seraient prêts à le vendre dès cet hiver afin de ne pas témoigner du départ libre de tout contrat d’un gardien disposant d’une telle cote sur le marché. En plus du PSG, The Daily Mirror a révélé que Manchester United serait sur les rangs pour Jan Oblak.

Les Red Devils préféreraient Emiliano Martinez