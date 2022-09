Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour sa révolution, Campos est déjà acculé

Publié le 26 septembre 2022 à 05h45 par Thomas Bourseau

Alors que Luis Campos semblerait songer à lancer une petite révolution au poste des gardiens, Gianluigi Donnarumma ne faisant plus l’unanimité, la piste prioritaire mènerait à Jan Oblak. Cependant, Manchester United serait sur le coup.

Dès sa prise de fonctions en juillet dernier, Christophe Galtier a fait savoir qu’il y aurait une hiérarchie claire pour les gardiens de but au PSG cette saison. Résultat, Gianluigi Donnarumma a hérité de la place de gardien numéro un devait Keylor Navas. Cependant, certains se poseraient des questions quant au rendement de Donnarumma selon Média Foot.

Manchester s’intéresse aussi à Oblak

L’occasion pour le média de rappeler l’intérêt du PSG révélé dernièrement pour Jan Oblak. Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’Atletico de Madrid, le Slovène pourrait quitter le club rojiblanco gratuitement. Pour rejoindre le PSG ? Manchester United serait également sur les rangs.

Transferts - PSG : Campos a reçu une réponse claire pour son chouchou du mercato https://t.co/YnifWjiiHL pic.twitter.com/zJfBRp09i2 — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

United ne va pas prolonger De Gea