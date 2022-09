Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé s’agace, il attendait Lewandowski

Publié le 26 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Au cœur d’une nouvelle polémique depuis jeudi soir avec ses propos sur la différence de placement en équipe de France et au PSG, Kylian Mbappé a beaucoup fait réagir. Pourtant, il semblerait que l’attaquant tricolore ait reçu des promesses fortes avant le mercato, et qui évoquaient notamment une arrivée de Robert Lewandowski.

Jeudi soir, après sa performance XXL contre l’Autriche avec l’équipe de France (2-0), Kylian Mbappé a déclenché une polémique avec ses propos au sujet du placement au PSG : « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot », lâchait Mbappé, comme un reproche à peine masqué envers le PSG.

« Il attendait Scamacca ou Lewandowski »

Le journaliste Loïc Tanzi, bien rencardé sur les coulisses du PSG, a alors fait des révélations au micro de la Chaine L’Equipe sur les promesses formulées à Mbappé au sujet du mercato : « Il est dans un poste aujourd’hui où on ne l’avait pas promis de jouer. Il attendait, et Luis Campos a dit la même chose, un attaquant du style d’Olivier Giroud, comme Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski par exemple. Un attaquant de ce type-là devait venir au PSG pour permettre à Mbappé d’être un peu plus libre derrière l’attaquant », a confié Tanzi.

Mbappé frustré ?

Kylian Mbappé n’a donc pas eu ce qui était promis en terme de recrutement par la direction du PSG, ce qui semble expliquer ces reproches publics formulés devant la presse jeudi soir.