PSG : Un transfert de Campos réglé avant la Coupe du monde ?

Publié le 25 septembre 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Courtisé par Luis Campos pour renforcer le secteur offensif du PSG, Marcus Rashford dispose d’un contrat qui court seulement que jusqu’en juin prochain à Manchester United. Les Red Devils se seraient fixés une deadline avant de prendre une grande décision.

Marcus Rashford pourrait-il rejoindre Kylian Mbappé au PSG ? Média Foot révélait dernièrement que le fait d’accueillir l’international anglais à Paris serait une possibilité qui plairait au champion du monde tricolore et attaquant du Paris Saint-Germain. Pour combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo, Luis Campos aurait songé cet été à Marcus Rashford et ne semblerait pas avoir fermé le dossier.

À Manchester, le PSG est craint pour Rashford

Du côté de Manchester United, on craindrait que Marcus Rashford ne prolonge pas rapidement son contrat courant jusqu’en juin prochain au vu du manque d’avancées dans les discussions selon The Daily Star. De plus, Manchester United aurait particulièrement peur de l’intérêt du PSG pour son attaquant.

United se laisse jusqu’au Mondial pour prolonger le contrat de Rashford