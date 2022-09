Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé a reçu une incroyable promesse sur le mercato

Publié le 25 septembre 2022 à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé n’a pas hésité à critiquer publiquement son rôle dans le secteur offensif du PSG en comparaison avec celui qu’il tient en équipe de France, le journaliste Loïc Tanzi a livré certaines informations sur les promesses lui avaient été formulées en marge du mercato estival.

Interrogé jeudi soir après la rencontre face à l’Autriche (2-0) au cours de laquelle il a marqué avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’avait pas hésité à pointer du doigt son utilisation au PSG : « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent » , lâchait Mbappé.

Mbappé pas satisfait de son rôle au PSG

En clair, à travers ces propos, Kylian Mbappé n’hésite pas à envoyer un message fort à Christophe Galtier et au PSG dans son ensemble, estimant qu’il ne dispose pas assez de libertés offensives avec son rôle d’unique buteur sur le front de l’attaque, contrairement à l’équipe de France où il peut compter sur la présence d’un autre profil, que ce soit Karim Benzema, ou là en l’occurrence Olivier Giroud. Mais le PSG avait pourtant fait des promesses à Mbappé…

« Un attaquant devait venir au PSG »