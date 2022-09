Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos reçoit une réponse pour l’après-Galtier

Publié le 25 septembre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Régulièrement annoncé comme étant une piste plausible ces dernières années au PSG pour le poste d’entraîneur, José Mourinho dispose désormais d’un allié de premier choix au sein du club francilien : Luis Campos. Et le technicien portugais n’a, en plus, pas prévu de raccrocher tout de suite.

C’est un fait, la nomination de Luis Campos en tant que conseiller sportif du PSG pourrait changer beaucoup de choses pour l’avenir du projet QSI, le réseau du dirigeant portugais étant conséquent. Et s’il a finalement privilégié l’option Christophe Galtier cet été pour le poste d’entraîneur, Campos dispose d’autres options XXL pour les années à venir, à commencer par José Mourinho.

Mourinho-Campos, un lien fort

Comme l’a récemment expliqué Le Parisien , le conseiller sportif du PSG et le Special One , actuellement en poste à l’AS Rome, sont très proches. Et il serait donc tout à fait plausible que Mourinho soit évoqué à l’avenir comme une piste plausible si Christophe Galtier venait à se trouver en difficulté sur le banc du PSG. Mais qu’en est-il dans l’esprit de l’entraîneur portugais, âgé de 59 ans ?

Mourinho a l’intention de continuer