PSG : Pour ce feuilleton estival de Campos, le prix est fixé

Publié le 26 septembre 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Comme révélé par le10sport.com en août dernier, Luis Campos en a pincé pour Bernardo Silva qui a même fait l’objet d’une offre de transfert du PSG, repoussée par Manchester City. En marge du prochain mercato estival, City aurait déjà fixé le prix de cette opération.

Lors d’une entrevue accordée à RMC Sport récemment, Luis Campos est revenu sur son premier mercato en tant que conseiller football du PSG. Et malgré les venues de six recrues, le dirigeant portugais s’est montré mécontent du recrutement parisien évoquant une pièce manquante. Hormis les cuisants échecs Robert Lewandowski et Milan Skriniar, Luis Campos a dégainé une offre de transfert pour Bernardo Silva, de 80M€, comme le10sport.com vous l’a révélé le 18 août dernier.

City est préparé à un retour du Barça en 2023 pour Silva

Cependant, Manchester City a rejeté ladite offre, mais saurait pertinemment que le protégé de Pep Guardiola attise moult convoitises sur le marché des transferts et pas seulement du côté du PSG. Le FC Barcelone est également intéressé, comme le10sport.com vous l’affirmait cet été et comme Mundo Deportivo l’a souligné ce lundi. Un retour de flamme est prévu dans ce dossier à Barcelone pour l’été 2023 d’après MD .

City réclamerait 100M€ pour Bernardo Silva