Foot - Mercato

Henrique, Asensio, Skriniar… Les infos mercato du 26 septembre

Publié le 26 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Antero Henrique sur le départ ?

Antero Henrique vers la sortie ? De retour au PSG ces derniers mois pour aider au dégraissage, le dirigeant portugais pourrait rapidement prendre la porte. Média Foot annonce qu’Henrique pourrait à nouveau s’éloigner du PSG puisqu'en plus de ses tensions avec Luis Campos, le Portugais serait également en froid avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Et il parait peu probable que sa tête soit sauvée en interne dans les semaines à venir.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Real Madrid : Asensio aurait déjà un accord avec le FC Barcelone

Coup de tonnerre en Espagne, un joueur du Real Madrid se dirige tout droit vers le FC Barcelone ! Selon les révélations de la Cadena Ser, Marco Asensio aurait déjà trouvé un pré-accord avec le Barça pour une arrivée libre à l'été 2023, lui qui arrive en fin de contrat au Real Madrid. Il sera donc libre de confirmer ce pré-accord dès le mois de janvier prochain.



Pour plus d'information, cliquez ici

PSG : Retour à la charge prévu pour Milan Skriniar

Courtisé par le PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar (27 ans) figure toujours sur la short-list de Luis Campos ! Selon la Gazzetta dello Sport , le conseiller sportif du PSG prévoit de revenir à la charge en janvier pour le défenseur slovaque de l'Inter Milan et de poser 30M€ sur la table pour racheter ses dix derniers mois de contrat avec le club transalpin. Reste à savoir si Campos parviendra, cette fois-ci, à rafler la mise avec Skriniar.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Carlos Soler dit tout sur son transfert