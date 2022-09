Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, ça chauffe pour ce transfert à 30M€

Publié le 26 septembre 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal, le PSG serait susceptible de boucler un transfert à hauteur de 30M€. Alors que Milan Skriniar ne discuterait plus avec l’Inter pour prolonger son contrat, la presse italienne confirme l’intérêt du Paris Saint-Germain et l’éventuelle offensive parisienne à l’arrivée de l’hiver.

Milan Skriniar pourrait-il, comme Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Sergio Ramos avant lui, rejoindre le PSG par le biais de son statut d’agent libre ? Contractuellement lié à l’Inter jusqu’à la fin de la saison, le défenseur slovaque n’aurait toujours pas trouvé d’accord avec la direction nerazzurri pour remédier à sa situation contractuelle. Et cela pourrait faire les affaires du conseiller football Luis Campos, qui l’attendrait toujours au PSG.

Les négociations entre l’Inter et Skriniar seraient au point mort

D’après les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport , il n’y aurait à ce jour plus d’échanges entre l’Inter et l’entourage de Milan Skriniar au sujet d’une prolongation de contrat. Et à l’instant T, la direction du club lombard commencerait à être sérieusement pessimiste quant à ses chances de mener à bien cette opération.

L’Inter en difficulté, une offre de transfert du PSG en janvier pour Skiniar ?