PSG : Campos a une grosse ouverture pour cette nouvelle cible

Publié le 26 septembre 2022 à 07h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé n'est pas heureux à la pointe de l'attaque du PSG, Luis Campos aurait identifié un tout nouveau profil à ce poste : Youssoufa Moukoko. Et heureusement pour le conseiller football du PSG, le crack de 17 ans - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Borussia Dortmund - serait très loin d'une prolongation avec le club allemand.

Après la victoire de l'équipe de France face à l'Autriche jeudi soir, Kylian Mbappé a fait une énorme révélation. Heureux d'évoluer derrière Olivier Giroud au sein de l'attaque des Bleus , le crack de 23 ans a regretté de ne pas être aussi libre dans son positionnement au PSG. « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent » , a confié Kylian Mbappé.

Le PSG pense à recruter Youssoufa Moukoko

Selon Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe , Luis Campos aurait promis à Kylian Mbappé de boucler le départ de Neymar et de recruter un avant-centre tel que Robert Lewandowski pour qu'il puisse évoluer dans son poste préférentiel. « Par rapport au PSG, oui il est dans un poste aujourd’hui où on ne l’avait pas promis de jouer. Il attendait, et Luis Campos a dit la même chose, un attaquant du style d’Olivier Giroud, comme Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski par exemple. Un attaquant de ce type-là devait venir au PSG pour permettre à Mbappé d’être un peu plus libre derrière l’attaquant. C’était ce qu’on lui avait promis, avec le départ de Neymar. Normalement, c’est ce qui était prévu dans l’idéal au Paris Saint-Germain » , a-t-il précisé dans L'Equipe de Greg dernièrement.

Youssoufa Moukoko est en fin de contrat le 30 juin

Selon les informations de Bild , Luis Campos tenterait de régler la situation avec Kylian Mbappé. En effet, le conseiller football du PSG serait en quête d'un nouveau buteur. D'ailleurs, il viendrait d'inscrire le nom de Youssoufa Moukoko sur ses tablettes.

Moukoko n'est pas emballé par une prolongation