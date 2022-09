Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour satisfaire Mbappé, Campos s’est mis au travail

Publié le 26 septembre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait cet été reçu la garantie de la part de ses dirigeants et de Luis Campos qu’un attaquant de fixation allait être recruté pour qu’il puisse être plus libre sur le front de l’attaque, en vain. Ce qui aurait agacé l’attaquant du PSG. Campos aurait ouvert un nouveau dossier pour satisfaire Mbappé.

Conseiller football du PSG, Luis Campos s’est montré insatisfait du mercato estival effectué par ses soins et Antero Henrique. Pour RMC Sport, il a récemment évoqué une pièce manquante au puzzle alors que le dirigeant portugais voulait mettre la main sur un défenseur central, mais aussi un numéro 9 de fixation.

Mbappé s’est plaint de son positionnement

C’est pourquoi Luis Campos a rapidement coché les noms de Robert Lewandowski et de Gianluca Scamacca. Mais finalement, les deux attaquants se sont engagés en faveur du FC Barcelone et de West Ham, au grand dam de Kylian Mbappé qui n’a pas manqué de cacher son mécontentement sur la question de son positionnement cette saison au PSG alors qu’il est bien plus libre en Équipe de France à tourner autour d’Olivier Giroud ou de Karim Benzema. « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent ».

