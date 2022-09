Foot - Mercato - PSG

PSG : Menacé, Carlos Soler répond

Publié le 26 septembre 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Carlos Soler a donc quitté Valence pour le PSG. Un transfert qui n'avait pas manqué de créer certaines polémiques. En effet, la divulgation de certains audios avait révélé les menaces du président de Valence, Anil Murthy, à l'encontre de Soler. Ce lundi, il est revenu sur le sujet.

Il y a eu quelques remous autour du départ de Carlos Soler de Valence. En effet, des audios d'Anil Murthy avaient été révélés. Et on pouvait alors entendre le président du club Che annoncer concernant Soler : « Je lui ai dit de me ramener une offre car s'il part libre en janvier, je vais le tuer dans la presse. Je vais mettre 100 000€ pour le tuer. Il doit ramener de l'argent ».

Pour Levante EMV , Carlos Soler est alors revenu sur les menaces du président de Valence. Le désormais joueur du PSG a ainsi confié : « Je suis resté silencieux. Ces derniers mois, des choses se sont passées comme tout le monde le sait. Nous avons décidé de ne pas parler par respect, afin de ne rien créer de plus grave et que cela me porte préjudice ».

