PSG : Une incroyable occasion à 0€ se présente... avec Rabiot

Publié le 23 septembre 2022 à 19h15 par Axel Cornic

Le prochain gros coup du Paris Saint-Germain pourrait bien être Adrien Rabiot, dont le contrat avec la Juventus se termine dans seulement quelques mois. Le Français ne souhaiterait pas prolonger et dans son entourage, on militerait clairement pour un retour au PSG.

On assiste peut-être au début de l’un des gros feuilletons de l’hiver. En fin de contrat à la Juventus, qui aurait bien aimé le vendre lors du dernier mercato, Adrien Rabiot a l’embarras du choix pour son avenir et dans son entourage on aimerait bien le voir revenir au PSG, son club formateur.

Le clan Rabiot rêve du PSG

Pour La Gazzetta dello Sport , Véronique Rabiot travaillerait activement depuis quelques semaines à un retour du milieu de terrain au PSG, qu’il a quitté n 2019 dans des circonstances assez controversées. Pour le moment, les dirigeants parisiens ne semblent toutefois pas avoir véritablement bougé sur cette piste.

Aucune prolongation au programme