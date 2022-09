Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a déjà une idée pour le retour de Milik

Publié le 27 septembre 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Prêté à la Juventus lors du dernier mercato estival, Arkadiusz Milik se montre en réussite du côté de Turin. Les bonnes prestations de l’international polonais pourraient ainsi lui permettre de poursuivre sa carrière chez les Bianconeri, qui disposent d’une option d’achat pour conserver le joueur appartenant à l’OM.

Arrivé à l’OM en janvier 2021, Arkadiusz Milik n’est jamais parvenu à pleinement s’imposer dans la cité phocéenne. Cet été, le Polonais a donc pris le large, retrouvant la Serie A une année et demie après son départ du Napoli. Désormais, c’est à la Juventus qu’évolue l’attaquant de 28 ans, un nouveau défi qui emballe le principal intéressé. « C'est un moment spécial dans ma vie. Jouer dans un si grand club a toujours été mon objectif et maintenant c'est génial. Maintenant, je dois tout donner et marquer. Je vais bien physiquement, j'ai marqué en France, mais le passé ne compte pas, seul ce que je vais faire ici et les pages que vais écrire avec la Juventus compteront », déclarait-il à son arrivée.



Mercato - OM : Longoria a frappé à la bonne porte pour Milik https://t.co/1xvq2AgVKL pic.twitter.com/CDFPVr71fN — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

La Juve songe déjà à conserver Milik

Une aventure qui pourrait se poursuivre. Prêté avec option d’achat par l’OM, Arkadiusz Milik réalise des débuts satisfaisants avec le club turinois, avec 3 buts en 8 matches. A en croire la Gazzetta dello Sport et le Corriere di Turino , la Juve songerait déjà à recruter définitivement le Polonais grâce à l’option d’achat fixée à 7M€ si le joueur continue d’enchaîner les prestations satisfaisantes.

