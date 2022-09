Foot - Mercato - PSG

PSG : Skriniar a pris une décision fracassante pour son transfert

Publié le 27 septembre 2022 à 12h45 par Pierrick Levallet

Après avoir manqué le coche cet été, le PSG et Luis Campos n’ont pas abandonné le dossier Milan Skriniar. Toutefois, l’Inter n’entend pas se laisser faire et ferait donc tout son possible pour prolonger le contrat du Slovaque. Néanmoins, le défenseur de 27 ans serait prêt à laisser une chance au PSG avant de prendre sa décision pour son avenir.

Auteur d’un mercato intéressant, Luis Campos l’estime cependant incomplet. Le conseiller sportif parisien voulait ajouter un nouveau défenseur central dans l’effectif du PSG cet été et a tout tenté pour mettre la main sur Milan Skriniar. Mais le club de la capitale n’a jamais réussi à se mettre d’accord avec l’Inter dans ce dossier. D’ailleurs, la formation italienne entend bien conserver le joueur de 27 ans encore quelques années.

L’Inter essaye de prolonger Skriniar

L’Inter chercherait désormais à prolonger le contrat de Milan Skriniar, qui expire en juin prochain. Les Nerazzurri seraient d’ailleurs déjà passés à l’action en lui proposant un salaire de 6,5M€ par saison. Toutefois, le Slovaque voudrait donner sa chance au PSG et à Luis Campos, qui n’ont pas abandonné le dossier malgré leur échec cet été.

Skriniar veut donner sa chance au PSG