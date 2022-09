Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Un joueur d'Ancelotti affole déjà le mercato

Publié le 27 septembre 2022 à 16h10 par Hugo Chirossel

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, tout porte à croire que Marco Asensio ne sera plus un joueur madrilène la saison prochaine. L’international espagnol sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir du mois de janvier et a d’ores et déjà plusieurs options pour son avenir, notamment en Premier League.

Recruté en 2015 en provenance de Majorque, Marco Asensio était un des grands espoirs du Real Madrid. Même s’il a été auteur de quelques coups d’éclats, il ne s’est jamais réellement imposé comme un titulaire en puissance. À tel point que les Madrilènes ne comptent pas le prolonger.

Asensio va quitter le Real Madrid

En effet, Marco Asensio sera libre en juin prochain. Après six ans passés à Madrid, l’international espagnol devrait très probablement changer d’air dans quelques mois. Il aura l’embarras du choix, puisque plusieurs clubs de Premier League s’intéresseraient à son profil.

La Premier League et la Serie A le suivent