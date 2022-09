Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : La route est toute tracée pour les prochains mercatos

Publié le 27 septembre 2022 à 14h00 par Hugo Chirossel

Champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des champions, le Real Madrid a impressionné la saison dernière. Alors que les Merengue sont toujours invaincus depuis la reprise, ils anticipent déjà leurs prochains dossiers lors des mercatos à venir. Trois priorités auraient été identifiées : Jude Bellingham, Erling Haaland et Endrick.

Le Real Madrid est toujours sur le qui-vive. Au fil des années, la Casa Blanca a su anticiper et renouveler progressivement son effectif. Dans cette optique, des jeunes joueurs comme Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo, Eduardo Camavinga ou bien Aurélien Tchouameni sont arrivés et ont peu à peu émergés. Annoncés sur le déclin depuis quelque temps, même s’ils sont toujours aussi performants, Luka Modric (37 ans), Toni Kroos (32 ans), voir même Karim Benzema (34 ans) ne sont pas éternels et se rapprochent tout de même de plus en plus de la fin de leur carrière.

Bellingham, la priorité de l’été prochain

Les dirigeants merengue ne comptent pas attendre le dernier moment pour se pencher sur leur succession. Au Real Madrid, un plan de route pour les prochains mercatos semble déjà avoir été mis en place et, comme l’indique Defensa Central , la priorité se nomme Jude Bellingham. Sous contrat jusqu’en 2025, le Borussia Dortmund a fixé son prix à 150M€. Des premiers contacts avec l’entourage du joueur auraient eu lieu cet été, notamment après le départ de Casemiro. La Casa Blanca veut faire de l’international anglais sa prochaine recrue au milieu de terrain, même s’il faudra pour cela se défaire de la concurrence. Liverpool, les deux clubs de Manchester et Chelsea ont été cités comme des destinations potentielles pour Jude Bellingham.

Haaland et Endrick en 2024 ?