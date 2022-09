Foot - Mercato

Kimpembe, Skriniar… Toutes les infos mercato du 27 septembre

Publié le 27 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

EXCLU : Le PSG discute pour la prolongation de Kimpembe

En plus de Chelsea, Manchester United et la Juventus Turin ont tenté leur chance avec Presnel Kimpembe selon nos informations. Mais le défenseur central du PSG se dirige surtout vers une prolongation de contrat alors que son bail actuel court jusqu'en 2024. Le10sport.com vous vous annonce que les discussions ont bien débuté en coulisses pour le futur contrat de Kimpembe, d'autant que l'international français est tout à fait disposé à envisager l'avenir avec son club formateur. Les premières offres officielles vont bientôt être formulées par le PSG.



PSG : Un retour à la charge est prévu pour Skriniar

Le feuilleton Milan Skriniar continue en coulisses au PSG ! Selon Relevo , Luis Campos aurait promis au défenseur central slovaque de l'Inter Milan qu'il formulera une nouvelle offre durant le mercato de janvier pour tenter de faire plier le club nerazzurro . De son côté, la Gazzetta dello Sport évoque une offensive comprise entre 25 et 30M€ de la part du PSG pour Skriniar, qui réclame quant à lui au minimum 7,5M€ par an pour prolonger son contrat à l'Inter. Un montant que sa direction n'est pas disposée à lui accorder.



Le Real Madrid fonce sur Bellingham