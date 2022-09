Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision fracassante de Gerson ? La réponse

Publié le 27 septembre 2022 à 21h10 par Jules Kutos-Bertin

Après une très belle première saison sous le maillot de l’OM, Gerson vit un début d’exercice beaucoup plus compliqué sous les ordres d’Igor Tudor. Cependant, l’international brésilien n’envisagerait pas pour autant de quitter la cité phocéenne. En revanche, s’il sent qu’il est poussé vers la sortie, Gerson pourrait plier bagages.

« C’est quoi cette bêtise ? Il n’y a aucun projet de départ, tout se passe très bien avec Pablo Longoria et on a hâte de jouer la Ligue des Champions. Gerson (25 ans) sera là cette saison. L’OM, c’est notre deuxième maison ». Avant le début de saison, Marcao, le père de Gerson, était très clair au sujet de l’avenir de son fils à l’OM. Malgré les sollicitations, l’international brésilien n’avait pas prévu de quitter le club olympien seulement un an après son arrivée. Mais depuis ce début de saison compliqué, les choses pourraient bien changer.

Gerson sifflé, une impression de déjà vu

Souvent remplaçant, Gerson a été titularisé contre Francfort. Mais à l’image de Dimitri Payet, le milieu de l’OM est loin d’avoir marqué des points, il a même été sifflé par le Stade Vélodrome à sa sortie. Une situation difficile à vivre pour Gerson qui, l’an dernier, avait connu un sort similaire contre le FC Metz avant d’inverser totalement la tendance et de se mettre les supporters de l’OM dans la poche.

Mercato - OM : Au plus mal, Gerson pourrait prendre une décision fracassante https://t.co/25IS8XpvRg pic.twitter.com/TQFNPXMJzb — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Il veut rester à l’OM, mais…