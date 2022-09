Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos va tenter le tout pour le tout pour Skriniar

Publié le 27 septembre 2022 à 13h30 par Pierrick Levallet

Lors du dernier mercato estival, le PSG voulait mettre la main sur Milan Skriniar. Mais le club de la capitale n’est jamais parvenu à convaincre l’Inter et l’affaire n’a pas pu être conclue. Toutefois, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne lâcheraient rien dans ce dossier. Le PSG aurait d’ailleurs prévu de revenir à la charge cet hiver. Et de son côté, Milan Skriniar laisserait la porte ouverte aux Parisiens.

Cet été, le PSG voulait mettre la main sur un nouveau défenseur central. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi avait alors fait tout leur possible pour recruter Milan Skriniar. Cependant, l’Inter n’a jamais bougé de ses positions d’un point de vue économique et l’affaire n’a finalement pas pu se faire. Mais malgré cet échec lors du mercato, le PSG n’aurait clairement pas abdiqué dans ce dossier. Et la direction parisienne devrait de nouveau passer à l’action dans les prochains mois.

Le PSG va revenir à la charge pour Skriniar

Alors que l’Inter a prévu de prolonger le contrat de Milan Skriniar, le PSG ne devrait rien lâcher. Que le Slovaque étende son engagement avec les Nerazzurri ou non, la direction parisienne devrait revenir à la charge pour le défenseur central de 27 ans d’après les informations de Relevo . Après leur échec de cet été, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi vont continuer de pousser pour l’arrivée de Milan Skriniar. Et ce dernier pourrait leur faciliter la tâche.

Skriniar veut évaluer toutes les offres avant de prendre une décision

En effet, le joueur de l’Inter voudrait d’abord entendre ce que le PSG a à lui proposer avant de se décider pour son avenir. Milan Skriniar souhaiterait évaluer toutes les options qu’il a à disposition avant de trancher définitivement, ce qui rend le dossier assez délicat du côté de l’Inter comme le précise le média espagnol. Reste maintenant à voir si le PSG arrivera à le convaincre. Ces dernières heures, la presse italienne évoquait une offre de 10M€ de la part du club de la capitale, contre une de 6,5M€ de la part de l’Inter. Affaire à suivre...