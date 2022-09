Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour son retour au Barça, Messi pose une condition

Publié le 27 septembre 2022 à 18h00 par Thibault Morlain

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Les questions se posent de plus en plus concernant l’avenir de l’actuel joueur du PSG. Et pour cause, l’Argentin est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre. Une aubaine pour le FC Barcelone qui rêve de rapatrier Messi. Toutefois, pour remettre les pieds en Catalogne, La Pulga pourrait bien poser d’énormes conditions.

Après une première année compliquée avec le PSG, Lionel Messi s’est enfin adapté à son nouvel environnement et cela se voit sur le terrain. En effet, depuis le début de la saison, le protégé de Christophe Galtier est en très grande forme. De bon augure en vue de la Coupe du Monde, le gros objectif de Messi pour les mois à venir. D’ailleurs, ne pensant qu’à cet événement au Qatar, le joueur du PSG a remis à plus tard les discussions à propos de son avenir. Pourtant, le temps presse. En effet, Lionel Messi est dans sa dernière année de contrat et dès janvier, il pourra négocier avec un autre club. Cela pourrait notamment être le FC Barcelone où Joan Laporta ne cache pas son rêve de rapatrier celui qu’il n’a pas pu retenir à l’été 2021.

Entre le PSG et Messi, c’est fini ?

Le PSG n’a de son côté par attendu les bonnes performances de Lionel Messi pour décider de le conserver. Luis Campos veut prolonger La Pulga, mais ce désir pourrait ne pas être réciproque. En effet, ce mardi, La Porteria a fait une incroyable révélation concernant l’avenir de Messi. Ainsi, le média ibérique a assuré que le septuple Ballon d’Or aurait d’ores et déjà décidé qu’il ne continuerait pas avec le PSG au-delà de cette saison.

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe pour Lionel Messi https://t.co/4MkF9UwP1Z pic.twitter.com/QoJZCsM25J — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Messi à Barcelone… mais sans Piqué