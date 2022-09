Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Vers un incroyable retour de Villas-Boas en Ligue 1 ?

Publié le 23 septembre 2022 à 13h10 par Thibault Morlain

La dernière que l'on a quitté André Villas-Boas à la tête d'un club de Ligue 1, c'était lors de sa conférence de presse fracassante en janvier 2021 durant laquelle il annonçait son départ de l'OM. Depuis, le Portugais a été remercié par le club phocéen et n'a plus officié comme entraîneur. Et si cela changeait ?

André Villas-Boas sera donc resté entraîneur de l'OM de mai 2019 à janvier 2021. Et on se souviendra longtemps de son départ du club phocéen. En effet, le divorce est arrivé suite au choix de Pablo Longoria de recruter Olivier Ntcham. Opposé à cette arrivée, Villas-Boas avait alors présenté sa démission lors d'une conférence de presse lunaire au lendemain de la clôture du mercato hivernal.

La piste Villas-Boas pour l'OGC Nice

Cela fait donc maintenant un an et demi qu'André Villas-Boas n'a plus entraîné un club. Mais son nom continue de circuler et voilà qu'AVB est évoqué à nouveau en Ligue 1. En effet, selon les informations de Média Foot , l'OGC Nice penserait au Portugais. N'ayant pas réussi à convaincre Mauricio Pochettino, les Aiglons auraient donc désormais coché le nom de Villa-Boas.

