Foot - Mercato - PSG

PSG : C'est confirmé, Campos a sa priorité du mercato hivernal

Publié le 28 septembre 2022 à 08h30 par Thomas Bourseau

Bien que l’Inter ait pris la décision de rembarrer le PSG à l’intersaison pour le transfert de Milan Skriniar, les Milanais pourraient se résigner à le vendre cet hiver alors que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’auraient pas encore lâché l’affaire. L’opération serait entre les mains de Skriniar à présent.

Milan Skriniar arrivera-t-il au PSG lors des prochaines semaines ? À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport , l’Inter serait réticente à l’idée de perdre un joueur doté d’une belle valeur marchande l’été prochain en raison de sa situation contractuelle. Ce serait la raison pour laquelle le club nerazzurro pourrait se laisser tenter par une offre de transfert de 30M€.

Le PSG campe sur ses positions pour Milan Skriniar

Après avoir manqué le coche cet été malgré l’insistance de Luis Campos pour son recrutement, le PSG n’aurait pas jeté l’éponge pour les prochaines sessions de transfert. Selon Fabrizio Romano, le comité de direction du Paris Saint-Germain serait toujours convaincu que Milan Skriniar serait le joueur parfait pour renforcer la défense de Christophe Galtier.

Transfert - PSG : Priorité du mercato, Campos lui offre un contrat en or https://t.co/xD2xjz24Zf pic.twitter.com/7CG1P2Xp51 — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Al-Khelaïfi a poussé jusqu’au bout pour Skriniar

Et pour cette raison sportive, le PSG n’aurait pas tenté de recruter un autre joueur dans ce secteur du jeu à la toute fin du mercato estival. Lors de The Here We Go Podcast , le journaliste Fabrizio Romano a fait part de la détermination du Paris Saint-Germain de recruter Milan Skriniar et de l’offre très importante formulée par le club de la capitale à l’Inter lors du dernier jour du mercato, sous l’impulsion du président Nasser Al-Khelaïfi. En vain, puisque l’Inter a refusé ladite proposition.

Milan Skriniar attend d’avoir toutes les cartes en main