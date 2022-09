Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a annoncé la couleur dans le feuilleton Kimpembe

Publié le 27 septembre 2022 à 19h00 par Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe (27 ans) n’a pour le moment pas rallongé son bail courant jusqu’en juin 2024 au PSG. Cependant, cela ne serait tarder. Les discussions ont lieu depuis le dénouement du mercato comme le10sport.com et l’objectif serait que le Paris Saint-Germain laisse Kimpembe partir à la Coupe du monde en ayant bouclé sa prolongation.

« J’aurai 27 ans en août, c’est un moment clé de ma carrière. J’attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement ». Voici le message lourd de sens que Presnel Kimpembe partageait en juin dernier lors d’un rassemblement avec l’Équipe de France au sujet de son avenir. À cette époque, Luis Campos n’avait pas encore été officiellement nommé conseiller football du PSG et quelques interrogations subsistaient quant à la succession de Mauricio Pochettino.

Kimpembe voulait des assurances du PSG et n’a pas répondu à ses courtisans après les avoir eu

Finalement, Christophe Galtier a débarqué au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino et fait un travail apprécié et souligné par certains cadres du Paris Saint-Germain dans la presse. De son côté, il n’aura pas fallu longtemps à Presnel Kimpembe pour prendre la décision de ne pas répondre aux sirènes de Chelsea, de Manchester United ou encore de la Juventus, tous intéressés par son profil comme le10sport.com l’a souligné ce mardi.

Une prolongation signée avant le Mondial ?