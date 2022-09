Foot - Mercato - PSG

PSG : Après son transfert, il pousse déjà un énorme coup de gueule

Publié le 27 septembre 2022 à 19h30 par Bernard Colas

Après avoir passé l’intégralité de sa jeune carrière au FC Valence, Carlos Soler a connu un changement de taille cet été en rejoignant le PSG. Un choix qui n’a pas été digéré par certains supporters du club espagnol, qui s’en sont pris sur les réseaux sociaux à la compagne du milieu offensif. Une situation qui déplore la recrue parisienne.

A 25 ans, Carlos Soler entame une nouvelle étape de sa carrière. Formé au FC Valence, l’international espagnol s’est engagé cet été en faveur du PSG, un changement de taille comme l’a reconnu le principal intéressé dans un entretien accordé à Levante EMV . « Evidemment, ce n'est pas facile de partir de ta ville, de ton foyer, de tout. J'ai 25 ans et j'ai passé 25 ans ici à Valence avec mes proches, mes amis depuis le collège. Tout quitter n'est pas simple, ça a été la décision la plus difficile à prendre. »

La compagne de Carlos Soler attaquée sur les réseaux sociaux

A Valence, le départ de Carlos Soler n’a pas encore été digéré par tout le monde, en témoignent les attaques lancées contre la compagne du joueur sur les réseaux sociaux. L’influenceuse Marta Marchena, originaire de Séville, a été prise pour cible par certains supporters du club ché la jugeant responsable de ce transfert.

« Les attaques contre ma petite amie ont été totalement disproportionnées et visaient à faire du mal »