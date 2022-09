Foot - Mercato - PSG

PSG : Après la polémique, il envoie un message XXL sur Galtier

Publié le 27 septembre 2022 à 23h15 par La rédaction

Depuis sa sortie sur les entraineurs étrangers, Bruno Genesio est frappé de plein fouet par une polémique. Son intervention fait réagir, mais il affirme n'avoir aucun problème avec eux. De plus, il valide totalement le transfert de Christophe Galtier, qui réalise un excellent début de saison avec le PSG.

Au tout début de l'été, Christophe Galtier rejoignait le PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Certains émettaient des réserves sur sa capacité à gérer le vestiaire des stars parisiennes. Mais Galtier s'en sort bien et ça n'a pas échappé à Bruno Genesio, qui a fait parler de lui dernièrement. Et pour cause, l'ancien coach de l'OL a taclé les entraineurs étrangers dans un entretien accordé à La Revue de l'After .

PSG : Après la sortie fracassante de Mbappé, Pierre Ménès pousse un coup de gueule https://t.co/rcIeyz8JdZ pic.twitter.com/68bhG3AziR — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

« Je trouve que c’est très bien que Christophe soit à la tête du PSG »

Bruno Genesio soutient les entraineurs français et il est satisfait de voir Christophe Galtier à la tête du PSG. « Je trouve que c’est très bien que Christophe soit à la tête du PSG. Et je le répète pour que ce soit bien clair : je n’ai pas de grief contre les entraîneurs étrangers. Au contraire, il y en a plein avec qui j’ai de très bonnes relations » a-t-il lâché au micro de RMC Sport .

« Christophe fait partie des très bons entraineurs »