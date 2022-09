Foot - Mercato - OM

OM : En concurrence avec Depay, Milik lâche ses vérités

Publié le 27 septembre 2022 à 21h45 par Thibault Morlain

Si Arkadiusz Milik a fini par rejoindre la Juventus cet été, le club italien avait toutefois fait de Memphis Depay sa priorité. L’affaire ne s’étant pas conclue, la Vieille Dame s’est alors tournée vers le Polonais, qui a été prêté par l’OM avec option d’achat. Milik est d’ailleurs revenu sur ce duel avec Depay.

Lors du dernier mercato estival, la Juventus se cherchait un nouvel attaquant. Et initialement, c’est Memphis Depay qui était la priorité de la Vieille Dame. Plus vraiment désiré au FC Barcelone, le Néerlandais n’a toutefois pas bougé et au final, c’est Arkadiusz Milik qui a posé ses valises à l’OM. Le Polonais a été prêté avec option d’achat.

« Je ne me suis jamais intéressé à la situation du transfert de Depay »

Alors qu’Arkadiusz Milik a finalement été préféré à Memphis Depay par la Juventus, le Polonais s’est confié sur ce duel qui l’opposait au Néerlandais. Pour Meczyki , Milik a expliqué : « Je ne me suis jamais intéressé à la situation du transfert de Depay. Je savais qu'il y avait un intérêt pour lui, mais rien d'autre. Je n'y ai pas pensé . Si quelqu'un me veut et qu'il y a des offres concrètes, je dis à mon agent de m'appeler. Mais s'il n'y a rien de concret, je pense simplement à jouer au football ».

« Pourquoi Depay n'est-il pas arrivé ? »