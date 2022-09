Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Un gros départ à 0€ confirmé pour l'été prochain ?

Publié le 27 septembre 2022 à 18h30 par Hugo Chirossel

Arrivé il y a maintenant plus de sept ans au Real Madrid, Marco Asensio va vraisemblablement quitter le club à l’issue de cette saison. Alors que son contrat prendra fin en juin prochain, il aurait d’ores et déjà un pré-accord afin de rejoindre gratuitement le FC Barcelone. Mais d’autres options s’ouvrent à lui, puisque plusieurs clubs de Premier League et de Serie A sont également sur le coup.

L’histoire entre le Real Madrid et Marco Asensio va bientôt toucher à sa fin. Recruté en 2015, en provenance de Majorque, alors qu’il était âgé de 19 ans, il avait été prêté une saison à l’Espanyol Barcelone, avant d’intégrer l’effectif madrilène. Alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain, les Merengue ont décidé de ne pas le prolonger. L’international espagnol pourra donc s’engager avec le club de son choix à partir du mois de janvier, mais il aurait déjà pris sa décision.

Transfert - Real Madrid : La route est toute tracée pour les prochains mercatos https://t.co/czjK1RdAcI pic.twitter.com/Z9xZE2gIcW — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Un pré-accord avec le Barça ?

En effet, d’après la Cadena Ser , il existerait d’ores et déjà un pré-accord entre Marco Asensio et le FC Barcelone. Pour Diari AR A, l’arrivée de l’ailier du Real Madrid serait conditionnée à l’avenir d’Ousmane Dembélé. Alors que ce dernier a une clause libératoire de 50M€, activable dès l’été prochain, les Blaugrana veulent anticiper le départ de l’international français et auraient donc identifié son successeur en la personne de Marco Asensio.

Asensio a plusieurs options pour son avenir